Захарова заявила о вкладе Польши в обострение миграционного кризиса

Министр обороны Польши Мариуш Блащак обвинил Россию в ситуацию с наплывом мигрантов на польско-белорусской границе. Но страна сама внесла прямой вклад в обострение кризиса, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не комментируя очередной приступ русофобии Варшавы, но характеризуя его как клинический, напомню факты», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

Она добавила, что на польско-белорусской границе оказались несколько десятков мигрантов. В самую большую группу вошли 60 человек. При этом Захарова напомнила, что в период с 2015 по 2020 год в страны Европы перебрались около 5,8 миллиона мигрантов. В основном люди приезжали из Ближнего Востока и Северной Африки.

«И польский вклад в эту статистику самый что ни на есть прямой. Например, Польша активно участвовала в нападении на Ирак. Только в этой стране в 2002–2008 годах в военной операции, с учетом ротации личного состава, приняли участие более 10 тысяч польских военнослужащих», — отметила официальный представитель МИД.

Захарова задалась вопросом, как Польша охарактеризует свои игры и действия НАТО, которые привели к невиданному миграционному кризису.

Ранее глава Минобороны Польши Мариуш Блащак заявил, что Россия виновата в миграционном кризисе на польско-белорусской границе. Он подчеркнул, что проблемы на границе являются «грязной игрой Лукашенко и Кремля».