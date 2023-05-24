Мир 24 мая 2023, 09:57 Захарова заявила о страхе США быть признанными участниками украинского кризиса Захарова: США боятся, что их признают активным участником украинского кризиса РИА «Новости»

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Американские власти пугает признание США активной стороной украинского конфликта. Это раскроет использование ими Украины в собственных целях. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радио Sputnik.

«Они как огня боятся того, чтобы их признали страной, которая участвует в это конфликте <…> как активная страна», — отметила Захарова.

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Она подчеркнула, что активность властей США намного больше, чем киевского режима.

По словам Захаровой, в случае признания Америки активным участником конфликта их образ в глазах мировой общественности разрушится. Вот почему США тщательно скрывают, что украинский кризис творится американскими руками. Вашингтонские политики просто обкладывают ложными тезисами свою позицию.

Ранее официальный представитель Госдепартмента США Мэттью Миллер сделала заявление, что Вашингтон не поощряет удары Украины по территории России, но оставляют за ВСУ право принимать решения.