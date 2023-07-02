Мир 02 июля 2023, 19:08 Захарова заявила о разрушении «мнимой толерантности» во Франции Захарова: призывы силой подавить протесты во Франции говорят о крахе мнимой толерантности РИА «Новости»

Читать 360tv в

Призывы силой подавить протесты во Франции свидетельствуют о разрушении мнимой толерантности. Такое мнение в своем Telegram-канале высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Так Захарова прокомментировала призывы профсоюзов французской полиции усмирить протестующих силовыми методами. Те заявили о необходимости разобраться с «диктатом агрессивных меньшинств», поскольку «сыты по горло».

Реклама

«Мнимая толерантность рушится на глазах. Либерализм демонстрирует противоречия, несовместимые с жизнью», — написала Мария Захарова.

Беспорядки во Франции длятся уже несколько дней. Их спровоцировала гибель 17-летнего подростка от рук полицейских. Протестующие жгут машины, здания и грабят магазины. Ежедневно правоохранители задерживают сотни человек.

Бабушка убитого парня обратилась к протестующим. Она призвала прекратить беспорядки. Женщина рассказала, что не винит полицейского, застрелившего ее внука, а протестующие просто прикрываются именем погибшего подростка.