Захарова заявила о планах США дважды «разорвать в клочья» Китай

Китай стал следующим на очереди в планах США по «разрыву в клочья два раза», предположила Мария Захарова. Об этом официальный представитель МИД РФ написала в Telegram-канале.

Дипломат высказалась по поводу новых санкций, которые США на этот раз ввели не против России, а против китайских чиновников, якобы нарушающих права уйгуров.

«Все это мы проходили 10 лет назад, когда мошенник и международный аферист Уильям Браудер сыграл на трагедии погибшего в тюрьме аудитора компании Firestone Duncan Сергея Магнитского и инициировал принятие в США „акта Магнитского“», — написала Захарова.

Она заметила, что санкции составили как под копирку с того акта. Тогда были визовые ограничения за якобы нарушения прав человека в России, а теперь — в КНР.

Дипломат также отметила, что в последнее время даже в Штатах юристы все чаще обращают внимание, что «акт Магнитского» нарушает положения Конституции США.

«Судя по всему, следующий на очереди по „разрыву в клочья два раза“ — Пекин. Синофобию в США уже расчехлили год назад, обвинив китайцев во всех пандемических бедах. Это был первый пробный шар», — написала Захарова.

Новые ограничения за предполагаемые преступления против уйгуров — еще один шаг США по навешиванию нелегитимных санкций, констатировала дипломат. Однако в Китае и так понимают, что американцы хотят их заковать в кандалы, уверена Захарова.

Ранее Захарова назвала «особым видом извращения» то, что некоторые страны включили ее в свои санкционные списки в качестве журналиста и публициста.