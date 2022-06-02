Захарова заявила о кадровых перестановках в МИД

Высланных из западных стран российских дипломатов переведут на более приоритетные направления. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Соловьев Live».

Она отметила, что эти изменения соответствуют текущей ситуации и выстроят дальнейшую дипломатическую политику России.

Это не какая-то глубинная, кардинальная перестройка, но это поднастройка, исходя из ситуации. Она имеет долгосрочный характер. То есть это не временная перегруппировка сил, это то, как будут расставляться приоритеты в нашей международной внешнеполитической деятельности на годы вперед», — сказала Захарова.

Сейчас Россия меняет приоритеты в коммуникациях с внешним миром. Высланных из западных стран дипломатов задействуют в укреплении флангов, связанных с другими государствами. По словам Захаровой, это будут страны СНГ, Азии, Африке, Латинской Америке.

Также она прокомментировала текущее состояние дипломатических связей России с Западом. По ее словам, «стучаться в закрытые двери никто не будет». Захарова сказала, что в последнее время Россия столкнулась с неуважением и «отсутствием даже какой-либо выгоды» при попытках наладить отношения с Западом.

Ранее Захарова обвинила США в организации продовольственного кризиса на Украине. Это заявление официального представителя МД опубликовал RT. По мнению Захаровой, США намерено лишают Украину запасов зерна, что впоследствии может привести к голоду в регионе. При этом Штаты обвиняют в этой проблеме Россию.