Захарова заявила о готовности России помочь Болгарии расследовать взрывы на складах

Россия окажет посильное содействие Болгарии в расследовании взрывов на оружейных складах, если власти страны направят соответствующий запрос. Как сообщил ТАСС, с таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова в ходе брифинга.

Она напомнила, что между Россией и Болгарией продолжают действовать двусторонние отношения.

При этом представитель МИД подчеркнула, что не готова сейчас давать оценку отношениям между двумя странами. Так она прокомментировала вопрос о тупиковой ситуации, в которой оказались Россия и Болгария.

«Мы туда не собирались идти в эти тупики, мы исходили <…> из приоритета взаимодействия, сотрудничества, развития отношений в различных областях, естественно, на тех принципах, которые являются основополагающими в международном праве», — заявила Захарова.

Она подчеркнула, что Москва только ответила на недружественные действия со стороны официальной Софии, которые носили неадекватный характер в области выстраивания двусторонних связей.

В среду, 28 апреля, российского посла в Софии Элеонору Митрофанову пригласили на встречу с исполняющим обязанности вице-премьера и министра иностранных дел Болгарии Екатериной Захариевой.

По итогам беседы правительство Болгарии выпустило заявление о высылке из страны еще одного российского дипломата.

Отношения между Москвой и Софией обострились после заявления прокуратуры Болгарии о причастности шести россиян к взрывам на оружейных складах с 2011 по 2020 год. Там хранилась продукция предпринимателя Емельяна Гебрева.

В МИД Болгарии отметили, что дополнительное расследование они начали после дипломатического скандала между Россией и Чехией. Официальная Прага заявила о причастности российских спецслужб к взрывам складов с оружием во Врбетице в 2014 году, которые также принадлежали Гебреву.