Захарова заявила о готовности России предоставить самолеты для эвакуации афганцев

Россия готова предоставить свою авиацию для вывоза афганских граждан в другие страны. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, написал RT.

«В целях предотвращения ухудшения гуманитарной ситуации в Афганистане готовы предоставить услуги российской гражданской авиации по обеспечению перелета любого количества афганских граждан, включая женщин и детей, в любые зарубежные страны, которые проявят интерес по их приему и размещению», — добавила представитель российского МИДа.

Захарова обратила внимание на ситуацию, которая происходит в аэропорту Кабула, а также на неспособность некоторых западных стран наладить вывоз своих граждан, военнослужащих и дипломатов.