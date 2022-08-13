Захарова заявила о формировании «неофашистских государств» в Прибалтике

В Прибалтике формируются, по сути, неофашистские государства, культивирующие ненависть ко всему русскому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий появился на сайте министерства.

«В прибалтийских государствах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия. <…> Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому», — констатировала Захарова.

Она отметила, что на примере Украины уже можно судить о том, «к каким последствиям это приводит».

Захарова напомнила, что в Эстонии, Латвии и Литве на государственном уровне принимаются решения о разрушении советских памятников. При этом в Эстонии планируют восстановить памятники бывшим легионерам «Ваффен-СС», кроме того, состоялась очередная «сходка» экс-легионеров. Один из планируемых к восстановлению мемориалов изображает солдата в немецкой форме и с автоматом.

В центре Риги проходят «ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций», добавила представитель МИД России.

«Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — убеждена Мария Захарова.