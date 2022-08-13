facebook_pixel
    13 августа 2022, 08:28

    Захарова заявила о формировании «неофашистских государств» в Прибалтике

    Представитель МИД Захарова: в Прибалтике формируются неофашистские государства

    Оксана Кириллова

    В Прибалтике формируются, по сути, неофашистские государства, культивирующие ненависть ко всему русскому, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее комментарий появился на сайте министерства.

    Захарова заявила о формировании «неофашистских государств» в Прибалтике

    «В прибалтийских государствах продолжает набирать обороты неонацистская вакханалия. <…> Фактом является формирование на ближних рубежах России, по сути, неофашистских государств, культивирующих идеологию ксенофобии и ненависти ко всему русскому», — констатировала Захарова.

    Она отметила, что на примере Украины уже можно судить о том, «к каким последствиям это приводит».

    Захарова напомнила, что в Эстонии, Латвии и Литве на государственном уровне принимаются решения о разрушении советских памятников. При этом в Эстонии планируют восстановить памятники бывшим легионерам «Ваффен-СС», кроме того, состоялась очередная «сходка» экс-легионеров. Один из планируемых к восстановлению мемориалов изображает солдата в немецкой форме и с автоматом.

    В центре Риги проходят «ежегодные марши бывших эсэсовцев и их последователей из неонацистских организаций», добавила представитель МИД России.

    «Очевидно, что антироссийская кампания прибалтов проводится не только с молчаливого согласия, но и при полном покровительстве Брюсселя и Вашингтона, которые закрывают глаза на проявления неонацизма на территории своих прибалтийских вассалов», — убеждена Мария Захарова.