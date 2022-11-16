Мир 16 ноября 2022, 16:06 Захарова заявила, что Зеленскому нужно больше крови Представитель МИД Захарова отреагировала на призыв Зеленского к НАТО действовать против РФ Официальный сайт мероприятия / человека / коллектива /ведомства

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Украинский президент Владимир Зеленский хочет больше крови. Такое заявление сделала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала призыв Зеленского к НАТО решительно действовать против России после падения ракеты в Польше.

«Пару часов назад из киевского бункера прозвучало обращение Зеленского к НАТО с требованием „начать действовать“. Зеленскому нужно еще больше крови», — написала она.

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Большой резонанс возник из-за падения ракеты в польской деревне Пшеводув 15 ноября, в результате случившегося погибли два человека. В первые часы после случившегося прозвучали обвинения в адрес России. Однако Минобороны РФ заявило, что российские военные ударяли только по объектам на территории Украины.

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Эксперты предварительно сошлись во мнении, что упавшее в Польше орудие принадлежало Украине Однако генсека НАТО Йенс Столтенберг заявил, что вины киевского режима в этом нет.