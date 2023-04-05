Мир 05 апреля 2023, 18:30 Захарова заявила, что внешние угрозы влияют на военное сотрудничество России и Белоруссии Захарова: Россия будет соизмерять военное сотрудничество с Белоруссией с внешними угрозами РИА «Новости»

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Россия будет соизмерять дальнейшее военное сотрудничество с Белоруссией, в частности, в ядерной сфере, с возникающими внешними угрозами. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отвечая на вопрос о возможном размещении российских стратегических наступательных вооружений на территории соседней республики.

Захарова подчеркнула, что военное сотрудничество двух стран соответствует всем международно-правовым обязательствам России.

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«Возможные дальнейшие шаги будем строго соизмерять с эволюцией военно-стратегической обстановки. На этом этапе, к сожалению, она продолжает деградировать», — пояснила дипломат.

Она добавила, что такая тенденция связана с «политикой и конкретными действиями» США и их союзников в НАТО.

Согласно обновленной военной доктрине, действующей с 2021 года, военное и военно-техническое сотрудничество России и Белоруссии поступательно расширяется, напомнила Мария Захарова. Она добавила, что две страны выстраивают единое оборонное пространство в рамках Союзного государства и имеют право решать любые возникающие вопросы обеспечения нацбезопасности в соответствии со своими интересами.