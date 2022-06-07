Захарова заявила, что в США возникли проблемы, которые они ожидали увидеть в России

Официальный представитель МИД Мария Захарова считает, что США столкнулись с проблемами, которые они ожидали в России. Об этом сообщил ТАСС.

По данным НСН, Захарова убеждена, что в Штатах сейчас «расшатанная экономика, пошатнувшийся рейтинг властей, сомнительные электоральные перспективы».

Она отметила рост инфляции и цен на бензин. Также Захарова считает, что западные СМИ убеждены в бесполезности санкций против России.

Ранее исследовательский центр «Зарплата.ру» провел опрос, который показал, что 75% россиян будут искать подработку на лето. Две трети из них отметили, что у них финансовые проблемы.