Захарова заявила, что судьба израильского агентства «Сохнут» в руках Минюста России

Вопрос закрытия израильского агентства «Сохнут» находится в правовой плоскости. Им занимается Минюст РФ, заявила в эфире программы «Соловьев Live» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил ТАСС.

«Это вопрос Министерства юстиции РФ, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно», — сказала она.

Главное управление Минюста РФ по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации автономной некоммерческой организации «Еврейское агентство „Сохнут“», которая занимается репатриацией в Израиль и оказанием помощи репатриантам. Встреча сторон в рамках досудебной подготовки пройдет 28 июля.

Премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что закрытие агентства скажется на отношениях между странами. Он поручил израильскому МИД проработать политические меры на этот случай.