facebook_pixel
    26 июля 2022, 10:26

    Захарова заявила, что судьба израильского агентства «Сохнут» в руках Минюста России

    Захарова переадресовала вопрос о закрытии агентства «Сохнут» из МИД России в Минюст

    Екатерина Виславская

    Вопрос закрытия израильского агентства «Сохнут» находится в правовой плоскости. Им занимается Минюст РФ, заявила в эфире программы «Соловьев Live» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил ТАСС.

    «Это вопрос Министерства юстиции РФ, у меня такая информация. Это правовая плоскость, безусловно», — сказала она.

    Главное управление Минюста РФ по Москве обратилось в суд с иском о ликвидации автономной некоммерческой организации «Еврейское агентство „Сохнут“», которая занимается репатриацией в Израиль и оказанием помощи репатриантам. Встреча сторон в рамках досудебной подготовки пройдет 28 июля.

    Премьер-министр Израиля Яир Лапид объявил, что закрытие агентства скажется на отношениях между странами. Он поручил израильскому МИД проработать политические меры на этот случай.