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    26 ноября 2021, 15:30

    Захарова заявила, что США «уговаривают» Россию качать больше нефти

    Полина Гребенщикова

    Вводя новые санкции, США «уговаривают» Россию и другие страны качать больше нефти, чтобы сбить цены, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил «Интерфакс».

    Таким образом Захарова прокомментировала новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

    «США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — заявила она.

    Ранее Джо Байден принял решение использовать 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США, чтобы снизить цены, отметили «Дни.ру».