Захарова заявила, что США «уговаривают» Россию качать больше нефти

Вводя новые санкции, США «уговаривают» Россию и другие страны качать больше нефти, чтобы сбить цены, считает представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом сообщил «Интерфакс».

Таким образом Захарова прокомментировала новые санкции США против газопровода «Северный поток — 2».

«США одной рукой возводят барьеры, причем делают это весьма лицемерно, для экспорта российских энергоресурсов на европейский рынок, а другую руку протягивают, уговаривая нас и иные добывающие страны — качайте больше, чтобы сбить у себя цены», — заявила она.

Ранее Джо Байден принял решение использовать 50 миллионов баррелей нефти из стратегических резервов США, чтобы снизить цены, отметили «Дни.ру».