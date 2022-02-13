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    13 февраля 2022, 16:59

    Захарова заявила, что США пытаются устроить провокацию при помощи ОБСЕ

    МИД РФ призвал США не втягивать ОБСЕ в «милитаристский психоз»

    Анастасия Ектова

    Россия озабочена решением ряда стран Европы передислоцировать своих граждан, которые работают в Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) в Донбассе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

    Захарова заявила, что США пытаются устроить провокацию при помощи ОБСЕ

    По словам Захаровой, представители СММ ОБСЕ оказались в условиях искусственно нагнетаемой напряженности. В нынешних реалиях работа миссии в Донбассе, по ее словам, является крайне востребованной.

    «Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

    Захарова также обратилась к руководству СММ ОБСЕ. Она призвала пресечь попытки Запада манипулировать миссией, а также не допустить ее втягивания в политические игры.

    Минские соглашения должны быть реализованы в полном объеме. Об этом ранее заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам своего визита на Украину.