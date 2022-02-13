Захарова заявила, что США пытаются устроить провокацию при помощи ОБСЕ
МИД РФ призвал США не втягивать ОБСЕ в «милитаристский психоз»
Россия озабочена решением ряда стран Европы передислоцировать своих граждан, которые работают в Специальной мониторинговой миссии (СММ ОБСЕ) в Донбассе. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По словам Захаровой, представители СММ ОБСЕ оказались в условиях искусственно нагнетаемой напряженности. В нынешних реалиях работа миссии в Донбассе, по ее словам, является крайне востребованной.
«Миссию целенаправленно затягивают в нагнетаемый Вашингтоном милитаристский психоз и используют как инструмент для возможной провокации», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.
Захарова также обратилась к руководству СММ ОБСЕ. Она призвала пресечь попытки Запада манипулировать миссией, а также не допустить ее втягивания в политические игры.
Минские соглашения должны быть реализованы в полном объеме. Об этом ранее заявил председатель ОБСЕ и министр иностранных дел Польши Збигнев Рау по итогам своего визита на Украину.