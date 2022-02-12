Захарова заявила, что США и Британия знают о подготовке силовых акций на Украине

США и Великобритании может быть известно о неких силовых акциях, готовящихся на Украине, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Захарова прокомментировала сообщения СМИ о том, что Россия сократила штат своего посольства в Киеве и генконсульств во Львове. Дипломат напомнила, что слухи об эвакуации российских дипломатов появились в американской прессе почти месяц назад, в частности в газете New York Times.

Она объяснила, что тогда несколько детей российских дипломатов поехали навещать своих бабушек и дедушек во время рождественских каникул. Как теперь стало понятно, целью этих вбросов было создать информационное прикрытие для начала эвакуации своих дипломатов из посольств на Украине США, Британией, Австралией, Канадой и еще рядом стран. Накануне об эвакуации дипломатов объявил и Израиль.

«Учитывая то значительное влияние, которое Вашингтон и Лондон имеют на Киев, и в целом их роль в управлении процессами на Украине — чего стоит одна только накачка Незалежной вооружениями и инструкторами, — мы делаем вывод, что наши американские и британские коллеги, видимо, знают о неких готовящихся на Украине силовых акциях», — заявила Захарова.

В связи с этим, опасаясь возможных провокаций украинского режима и третьих стран, Россия действительно приняла решение о некоторой оптимизации штатов своих загранучреждений на Украине. При этом посольства и консульства РФ продолжают выполнять свои основные функции, добавила Захарова.

Ранее президент США Джо Байден призвал американцев немедленно покинуть Украину.