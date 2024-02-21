Мир 21 февраля 2024, 01:25 Захарова заявила, что сотрудники Госдепа США должны заслужить обращение «люди» РИА «Новости»

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Сотрудники американского Госдепартамента должны заслужить обращение «люди». Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале.

Так дипломат прокомментировала инструкцию от госсекретаря США Энтони Блинкена для работников, в которой сказано, что американским сотрудникам представительства не следует использовать «проблемные» слова «мать», «отец», «муж» и «жена».

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«Обращаться ко многим американским дипломатам „дамы и господа“, независимо от их нестабильной гендерной принадлежности, казалось проблематичным уже давно, учитывая их кровавый вклад в мировые конфликты. А вот обращение „люди“, на мой взгляд, некоторым из них только предстоит заслужить», — написала Захарова.

Ранее Захарова раскритиковала госсекретаря США из-за его подхода к Израилю исходя из национальной принадлежности. Блинкен отмечал, что он относится к государству не как госсекретарь, а как представитель еврейской национальности