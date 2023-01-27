Мир 27 января 2023, 11:17 Захарова заявила, что шокирована нападением на посольство Азербайджана в Тегеране Представитель МИД Захарова: министерство шокировано нападением на посольство Азербайджана

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Россия шокирована еще одним нападением на посольство Азербайджана, оно произошло в столице Ирана. Такое заявление сделала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

«Шокированы очередным нападением на посольство Азербайджана, в ходе которого был убит сотрудник охраны», — написала она.

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Захарова от лица представителей МИД России высказала поддержку и принесла соболезнования коллегам из Азербайджана. Она добавила, что министерство позже даст более подробный комментарий по поводу произошедшего.

Утром 27 января неизвестные напали на посольство Азербайджана в Тегеране. В результате этого глава охранной службы Орхан Аскеров погиб, еще один человек получил ранения. Позже иранские правоохранительные органы заявили, что им удалось задержать преступника. Азербайджан уже начал расследование в связи со случившимся.