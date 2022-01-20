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    20 января 2022, 16:43

    Захарова заявила, что НАТО планирует милитаризировать космос

    Полина Гребенщикова

    НАТО и США планируют милитаризировать космос. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, написали «Аргументы и факты».

    Так она прокомментировала опубликованную ранее «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе». В документе речь идет о планах НАТО распространить принципы коллективной обороны на космическое пространство.

    «[Документ] выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе с США, нацеленных на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозу силы в отношении космических объектов других стран и превращения космического пространства в арену боевых действий», — сказала Захарова.