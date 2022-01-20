Захарова заявила, что НАТО планирует милитаризировать космос

НАТО и США планируют милитаризировать космос. Об этом заявила представитель МИД РФ Мария Захарова, написали «Аргументы и факты».

Так она прокомментировала опубликованную ранее «Всеобъемлющую политику НАТО в космосе». В документе речь идет о планах НАТО распространить принципы коллективной обороны на космическое пространство.

«[Документ] выполнен в русле деструктивных установок космически значимых государств-членов НАТО во главе с США, нацеленных на размещение оружия в космосе, применение силы или угрозу силы в отношении космических объектов других стран и превращения космического пространства в арену боевых действий», — сказала Захарова.