Мир 05 июля 2023, 12:05 Захарова заявила, что ЮНЕСКО покрывает незаконный вывоз художественных ценностей с Украины

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Из Украины многие годы вывозят художественные ценности, в последнее время эта тенденция только укрепилась. Об этом в эфире радиостанции Sputnik заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, ЮНЕСКО попустительствует вывозу объектов культурного значения и находит им новых владельцев в Европе. Украина лишается ценных экспонатов, которые находятся в хранилищах и музеях. Более того, представитель МИД России назвала происходящее отличной черной режима Владимира Зеленского.

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«В этом участвует еще и ЮНЕСКО, которая помогает, назовем это так, пристраивать культурные ценности и предметы искусства, вывезенные с территории Украины — вне закона, естественно, там вообще не соблюдаются никакие нормы и процедуры — в огромном количестве по странам Европейского союза. Впрямую в этом участвует», — заявила Мария Захарова.

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