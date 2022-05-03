Захарова заявила, что итальянцы сами попросили Лаврова об интервью

Премьер-министр Италии Марио Драги ввел собственный народ в заблуждение, заявив, будто интервью министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова было «сеансом политической агитации». Об этом в своем Telegram-канале написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Драги заявил, что итальянская телепрограмма, в которой 40 минут выступал Лавров, была заявлена как интервью. Но премьер Италии посчитал это политической агитацией и раскритиковал канал.

Захарова прояснила ситуацию.

«Я хочу, чтобы граждане Италии знали правду. Потому что итальянские политики вводят в заблуждение свою общественность», — написала пресс-секретарь российского МИД.

Агитацией считается то, что публикуется по инициативе спикера, подчеркнула Захарова. В случае интервью Лаврова инициатива исходила от итальянского СМИ, а не от МИД России. Ведущий сам составлял вопросы. Российская сторона в это не вмешивалась. Никакие коррективы не вносились и в окончательную версию интервью.

От журналистов поступают сотни запросов на интервью с Лавровым, и журналисты из Италии настойчиво добивались разговора с министром иностранных дел РФ. Журналисты, по словам Захаровой, заявляли, что им важно показать все точки зрения.

Лавров в интервью итальянской телекомпании заявил, что на Украине есть нацификация, рассказав, что у боевиков находили нацистскую символику. Министр также посчитал неубедительным аргумент, что на Украине не может быть нацизма, поскольку во главе страны стоит еврей. Лавров заявил, что еврейская кровь была и у Адольфа Гитлера.