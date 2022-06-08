Захарова заявил, что срыв поездки Лаврова в Сербию «не пройдет бесследно»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что срыв поездки главы МИД Сергея Лаврова в Сербию «не пройдет бесследно», но Россия не будет предпринимать ответных действий. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным НСН, она отметила, что власти страны не хотят делать то, что затруднит связь с другими народами. Подобные шаги лишь усугубят текущую ситуацию, уверена Захарова.

«Ну, что я могу сказать, как пел Александр Градский, ничто на земле не проходит бесследно», — заключила она.