Захарова задала резонный вопрос, увидев фото двух трансгендеров в США

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала завирусившееся в Сети совместное фото двух трансгендеров из США — адмирала Рейчел Левин и зампомощника министра ядерной энергетики Сэма Бринтона. Захарова призвала задуматься о ценностях, которые прививаются «нашим детям».

«Ответьте себе честно на вопрос: это те ценности, которые вы готовы привить своим детям? Или все-таки за свои посражаемся?» — обратилась она к российским подписчикам.

Под постом появилось более двух тысяч комментариев. Пользователи саркастично отметили, что это «те ценности, за которые [США] воюют до последнего украинца», и добавили, что это «не ценности, а мерзости» и «нам это не нужно». Фото трансгендеров, сделанное на приеме в посольстве Франции в честь Дня взятия Бастилии, назвали «ужасным» и «омерзительным». Один из комментаторов признался, что «каждый день благодарит Бога» за то, что живет в России.