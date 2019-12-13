Захарова высмеяла заявление Гордона о доведении Лаврова до синего каления

Украинский журналист Дмитрий Гордон заявил, что на «нормандском саммите» главу МИД Сергея Лаврова троллил и довел до «синего каления» президент Украины Владимир Зеленский. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла такое заявление.

«В тот момент, когда „Зеленский доводил Лаврова до ‚синего коления‘, из-за чего его даже не было на пресс-конференции“, Сергей Викторович летел в самолете в Вашингтон», — написала Захарова в Facebook.

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Речь идет о видеообращении Гордона, который рассказывал об итогах саммита «нормандской четверки». Он сослался на слова главы МИД Украины Арсена Авакова и заявил, что Зеленский «очень жестко троллил» Лаврова и довел его до «синего каления».

Также он отметил, что российского министра не было на пресс-конференции, которая проходила после переговоров.

Саммит «нормандской четверки» проходил 9 декабря в Париже. Сразу же после завершения встречи Лавров вылетел в Вашингтон, где состоялись переговоры с президентом США Дональдом Трампом и госсекретарем Майком Помпео.