23 декабря 2022, 19:06
Захарова высмеяла заявление Блинкена о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер»
Захарова ответила на заявление США об оружии из КНДР для ЧВК «Вагнер» китайской пословицей
Официальный представитель МИД России Мария Захарова китайской пословицей прокомментировала в своем Telegram-канале заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер».
«Коротко и дипломатично: чудак толкует сон», — написала она.
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Бизнесмен Евгений Пригожин ранее сообщил, что заявления Кирби о поставках оружия из КНДР для группы «Вагнер» являются сплетнями и домыслами. Он заявил, что «Вагнер» покупает «достаточное количество» вооружения в Соединенных Штатах.
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Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея организовала поставку оружия ЧВК «Вагнер».
Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией об этом.
В КНДР опровергли информацию о передаче Пхеньяном боеприпасов России. Как отметил представитель северокорейского МИД, российская сторона способна самостоятельно защитить себя, ей не нужна внешняя военная помощь.
Мария Захарова
Россия
КНДР
Оружие
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