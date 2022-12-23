Мир 23 декабря 2022, 19:06 Захарова высмеяла заявление Блинкена о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер» Захарова ответила на заявление США об оружии из КНДР для ЧВК «Вагнер» китайской пословицей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Официальный представитель МИД России Мария Захарова китайской пословицей прокомментировала в своем Telegram-канале заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о поставках оружия из КНДР для ЧВК «Вагнер».

«Коротко и дипломатично: чудак толкует сон», — написала она.

Реклама

Бизнесмен Евгений Пригожин ранее сообщил, что заявления Кирби о поставках оружия из КНДР для группы «Вагнер» являются сплетнями и домыслами. Он заявил, что «Вагнер» покупает «достаточное количество» вооружения в Соединенных Штатах.

Реклама

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что Северная Корея организовала поставку оружия ЧВК «Вагнер».

Представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что не обладает информацией об этом.

В КНДР опровергли информацию о передаче Пхеньяном боеприпасов России. Как отметил представитель северокорейского МИД, российская сторона способна самостоятельно защитить себя, ей не нужна внешняя военная помощь.