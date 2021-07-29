Захарова высмеяла Тихановскую за печеньки

Официальный представитель МИД Мария Захарова обратила внимание на фразу бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской после встречи с президентом США Джо Байденом. Дипломат посмеялась над упоминанием о печеньках из Белого дома.

«Тихановская рассказала, что Байден после завершения встречи с ней вернулся и дал ей „печенек из Белого дома“. Это ее прямая цитата. Слово в слово. Стоит Тихановская перед журналистом и с восторгом — именно так — рассказывает, как ей (призывающей к введению санкций против Родины) адресат ее призыва дарит печенье», — написала Захарова в Telegram.

Официальный представитель МИД вспомнила произведение Аркадия Гайдара «Сказка о Военной тайне, о Мальчише-Кибальчише и его твердом слове», где «буржуины» кормят отрицательного героя печеньем за выдачу военной тайны.

Затем Захарова сравнила печеньки с cookies — файлами личных данных клиента при пользовании интернетом. Она напомнила, что основная функция cookies — хранение персональных данных пользователя, отслеживание состояния сеанса доступа к пользователю.