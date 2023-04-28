Мир 28 апреля 2023, 08:41 Захарова высмеяла слова американского посла об отсутствии разногласий с народом России Захарова оценила слова посла США Трейси об отсутствии разногласий с россиянами РИА «Новости»

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Заявление американского посла Линн Трейси об отсутствии разногласий между США и российским народом не стыкуются с политикой, проводимой Белым домом. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По наводке США убивают российский народ, из американского оружия, за деньги США», — написала она.

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Захарова отметила, что все это делается теми людьми, которые в результате государственного переворота пришли к власти на Украине, вызванного действиями США.

«Наши ребята на фронте просто делают свою работу. Как писал еще Рождественский: „Просто у каждого выбор: Родина или я“», — добавила дипломат.

Ранее Трейси заявила, что российский народ не является вражеским для США. Также она отметила, что в настоящее время отношения двух государств находятся на одной из самых низших точек.