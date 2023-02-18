Мир 18 февраля 2023, 03:24 Захарова высмеяла попытки представить Пушкина французом Захарова назвала «новой ненормальностью» попытки французов подменить происхождение Пушкина Википедия

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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале прокомментировала попытки представить русского поэта Александра Пушкина французом.

Дипломат написала, что посольство Франции в Центральной Африканской Республике запустило цикл лекций, посвященный выдающим деятелям французской культуры. Захарова сделала акцент на том, что первое выступление организаторы посвятили Пушкину, которого представили слушателям как «африкано-французского деятеля с русскими корнями»

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«Айвазовский с Куинджи украинцы, Пушкин француз — новая ненормальность», — написала официальный представитель МИД России.

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Ранее Захарова оценила высказывание заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, если тот убедит президента России Владимира Путина вывести войска с Украины. Дипломат с сарказмом отметила, что не знала, будто теперь Нуланд может решать за Нобелевский комитет.