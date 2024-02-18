18 февраля 2024, 10:37
Захарова высмеяла попавшего в нелепое положение Кулебу
Захарова посмеялась над Кулебой, затянувшимся сигарой в прямом эфире
Представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале посмеялась над попавшим в неловкую ситуацию министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Курьез с участием дипломата произошел в эфире украинского телемарафона.
Глава украинского МИД находился с рабочим визитом в Мюнхене. Он вышел в эфир по поводу оставления ВСУ Авдеевки, но не получил от корреспондента сигнала о старте прямого эфира и затянулся сигарой. После этого ведущие поспешили убрать министра из кадра.
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«Кулеба затянулся в прямом эфире в Мюнхене. Ведущий сказал: „Мы вас чуем“. Вероятно, в пакете помощи Украине лежали сигары», — предположила Захарова.
Глава Минобороны Сергей Шойгу 17 февраля доложил президенту России Владимиру Путину о полном освобождении Авдеевки бойцами группировки войск «Центр». Позднее глава государства поздравил военнослужащих с очередной важной победой на поле боя.
Мария Захарова
ВСУ
Россия
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Авдеевка
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