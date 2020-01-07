Захарова высмеяла «ошибку» США в заявлении по Ираку

Официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова обратила внимание на «ошибку» США с публикацией письма о выводе войск из Ирака.

«Предлагаю зафиксировать слово „ошибка“, а то завтра опять начнут на „русских хакеров“ или RT кивать», — написала дипломат на своей странице в Facebook.

В понедельник, 6 января, агентство Reuters со ссылкой на письмо бригадного генерала корпуса морской пехоты США Уильяма Сили III, командующего генеральной группой в Ираке, сообщило о планах ухода военных международной коалиции, во главе которой стоят Соединенные Штаты, из Ирака.

Через некоторое время глава Пентагона Марк Эспер опроверг эту информацию, заявив, что США не намерены выводить войска из Ирака. А после председатель Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил, что письмо о вовсе было «ошибкой». По его словам, сообщение было черновиком, который к тому же был составлен в неудачных выражениях.