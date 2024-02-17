17 февраля 2024, 12:28
Захарова высмеяла оправдания Зеленского по Авдеевке
Захарова оценила оправдания Зеленского за отступление ВСУ из Авдеевки
Украинским властям наплевать на жизни своих солдат. Их заботит только возможность хорошенько нажиться на конфликте, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Таким образом дипломат отреагировала на оправдания президента Украины Владимира Зеленского о причинах отвода войск из Авдеевки. На Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что решение приняли для сохранения человеческих жизней.
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«Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют „воевать“ только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — указала Захарова.
Она подчеркнула, что все остальное для киевского режима значения не имеет.
Зеленский в ходе своего выступления указал, что ВСУ сейчас ограничены в действиях, но только дальностью и достаточностью средств поражения. Он намекнул, что успех Украины зависит в том числе от объема западной помощи.
Владимир Зеленский
Мария Захарова
Россия
Украина
Авдеевка
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