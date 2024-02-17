Мир 17 февраля 2024, 12:28 Захарова высмеяла оправдания Зеленского по Авдеевке Захарова оценила оправдания Зеленского за отступление ВСУ из Авдеевки РИА «Новости»

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Украинским властям наплевать на жизни своих солдат. Их заботит только возможность хорошенько нажиться на конфликте, написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Таким образом дипломат отреагировала на оправдания президента Украины Владимира Зеленского о причинах отвода войск из Авдеевки. На Мюнхенской конференции безопасности он заявил, что решение приняли для сохранения человеческих жизней.

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«Нет, не поэтому. А потому что ЗеПрезидент с бандой умеют „воевать“ только за большие деньги, которые идут прямо в их карманы, и только против мирных граждан», — указала Захарова.

Она подчеркнула, что все остальное для киевского режима значения не имеет.

Зеленский в ходе своего выступления указал, что ВСУ сейчас ограничены в действиях, но только дальностью и достаточностью средств поражения. Он намекнул, что успех Украины зависит в том числе от объема западной помощи.