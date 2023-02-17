Мир 17 февраля 2023, 11:42 Захарова высмеяла идею Нуланд о премии мира для Нетаньяху за уход России с Украины Представителя МИД Захарову удивила идея дать Нетаньяху Нобелевскую премию за Украину РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу высказывания заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.

Захарова напомнила, что выступая в вашингтонском аналитическом центре Carnegie, Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины.

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«Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

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Она заметила с сарказмом, что не знала, будто именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет.

В четверг глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице Украины он запланировал встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой