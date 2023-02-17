17 февраля 2023, 11:42
Захарова высмеяла идею Нуланд о премии мира для Нетаньяху за уход России с Украины
Представителя МИД Захарову удивила идея дать Нетаньяху Нобелевскую премию за Украину
Официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила недоумение по поводу высказывания заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о Нобелевской премии для премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом дипломат написала в Telegram-канале.
Захарова напомнила, что выступая в вашингтонском аналитическом центре Carnegie, Нуланд пообещала Нетаньяху Нобелевскую премию мира, если тот убедит президента РФ Владимира Путина вывести войска с Украины.
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«Виктория, лучше за урегулирование ближневосточного конфликта и полнокровное существование государства Палестина. Или это совсем нереалистично? А, может, это весна так действует на обитателей администрации Белого дома?», — написала Захарова в своем Telegram-канале.
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Она заметила с сарказмом, что не знала, будто именно Нуланд принимает решения за Нобелевский комитет.
В четверг глава МИД Израиля Эли Коэн прибыл с рабочим визитом в Киев. В столице Украины он запланировал встречу с президентом Владимиром Зеленским и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой
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