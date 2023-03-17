Мир 17 марта 2023, 10:10 Захарова высмеяла главу МИД Дании Представитель МИД России Захарова напомнила о поездке главы МИД Дании в Афганистан РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале раскритиковала главу Министерства иностранных дел Дании Ларса Леке Расмуссена за отказ допустить российскую делегацию к местам взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

Дипломат вспомнила фотографию Расмуссена в Афганистане, сделанную в 1988 году.

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«Ларс стоит в традиционной пакистанской одежде с советским автоматом АК-47 для аргументации, с обеих сторон его окружают моджахеды. Видимо, юристы. Пока не нашла фотографии отважного Ларса в оккупированном, в том числе Данией, Ираке. Будем искать», — написала она.

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Расмуссен заявлял, что Дания не допустит российских специалистов к месту диверсий на «Северных потоках». Глава дипведомства подчеркнул, что расследование ведет его страна, а также Германия и Швеция, а это значит, что им можно доверять.

Ранее французский политик Флориан Филиппо обвинил США в организации взрывов на «Северных потоках».