Мир 25 июня 2023, 13:19 Захарова высмеяла главу МИД Чехии за высказывание о каникулах в Крыму Захарова «забронировала номер» главе МИД Чехии после его высказывания о каникулах в Крыму РИА «Новости»

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова отреагировала на слова чешского министра иностранных дел Яна Липавского об отдыхе в Крыму. Свой комментарий она опубликовала в Telegram-канале.

Глава МИД Чехии в аккаунте в Twitter написал о том, что якобы устроит себе «летние каникулы» на территории полуострова.

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«Я вижу, что приближаются мои летние каникулы в Крыму», — отметил он.

Захарова отреагировала на этот пост. Она отметила, что чешский министр должен быть человеком слова. Поэтому на полуострове его уже ждут, иронично подчеркнула дипломат.

«Верю, что Ян — человек слова. Номер забронирован. Ждем», — ответила Липавскому Захарова.

После начала спецоперации власти Чехии стали негативно относиться к России. Чешский президент Петр Павел заявлял о необходимости введения ограничений в отношении россиян, проживающих за границей. Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко назвал подобное высказывание отражением соответствующей степени русофобии на Западе.