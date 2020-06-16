Захарова высказалась о британском сериале про отравление Скрипалей

Если бы такой сериал сняли в России, в Лондоне заявили бы о попытке Москвы отвлечь «внимание общественности от расследования» и «запутать дело», уверена Захарова.

«Это колоссальная махинация в традициях Туманного Альбиона», — рассказала представитель МИД, имея ввиду само дело Скрипалей.

Сериал еще на этапе производства осуждали в российском посольстве в Лондоне. Там отметили, что этот фильм, пусть и художественный, не установит истину, а наоборот — закрепит версии британских властей, которые ни на чем не основываются.

Премьера сериала об отравлении Сергея Скрипаля и его дочери Юлии вышла 14 июня. «Би-би-си» отмечают, что в основе фильма — истории местных жителей и реакция обычных людей на инцидент, а не разбор самого происшествия.

4 марта 2018 года бывшего полковника ГРУ и его дочь Юлию нашли в бессознательном состоянии на улице в Солсбери. Власти Великобритании заявили, что семью отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывали в СССР.