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    10 июня 2022, 17:10

    Захарова возмутилась условиями вступления в ЕС Сербии

    Дарья Морозова

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что канцлер Германии Олаф Шольц озвучил условия правительству Сербии для вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщило ИА Nation News.

    Одним из условий было признание независимости Косова. Захарова убеждена, что это не справедливо.

    «Белград еще ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном», — отметила она.