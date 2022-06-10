Захарова возмутилась условиями вступления в ЕС Сербии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова возмутилась тем, что канцлер Германии Олаф Шольц озвучил условия правительству Сербии для вступления страны в Евросоюз. Об этом сообщило ИА Nation News.

Одним из условий было признание независимости Косова. Захарова убеждена, что это не справедливо.

«Белград еще ничем Брюсселю не обязан (ровно наоборот — это Запад перед сербами в неоплатном долгу), а сербскому народу уже указывают на то, что и как делать приказным тоном», — отметила она.