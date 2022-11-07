Захарова возмутилась требованием Чехии создать спецтрибунал над Россией | 360°

07 ноября 2022, 00:34
Захарова возмутилась требованием Чехии создать спецтрибунал над Россией
Представитель МИД Захарова предложила Западу свершить правосудие над собой
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась словами главы чешского МИД Яна Липавского. Ранее он предложил создать спецтрибунал над руководством России. Захарова в своем Telegram-канале предложила странам Запада «начать с себя».
«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже», — написала она.
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Захарова спросила европейских политиков, когда они планируют свершить правосудие над собой, и назвала их «неприкасаемыми».
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Липавский на своей странице в Twitter написал 4 октября, что обсудил создание специального трибунала «по делу об агрессии России против Украины» с французской коллегой Катрин Колонной. По его мнению Липавский только жестким отношением можно гарантировать Европе безопасность.
Ранее экс-депутат Европарламента Ян Келлер заявил, что Чехия падает в экономическую пропасть. По его словам, нынешнее положение дел показало иллюзорность процветания страны, которое обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из России. Профессор отметил, что оплата энергии сжирает большую часть семейных бюджетов и часть компаний находятся на грани банкротства.
Чехия
Мария Захарова
МИД РФ
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