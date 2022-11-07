Захарова возмутилась требованием Чехии создать спецтрибунал над Россией | 360°

Мир 07 ноября 2022, 00:34 Захарова возмутилась требованием Чехии создать спецтрибунал над Россией Представитель МИД Захарова предложила Западу свершить правосудие над собой РИА "Новости"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась словами главы чешского МИД Яна Липавского. Ранее он предложил создать спецтрибунал над руководством России. Захарова в своем Telegram-канале предложила странам Запада «начать с себя».

«С себя начните. Ирак с остатками Ливии оценят деятельное раскаяние Запада. И Сербия, кстати, тоже», — написала она.

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Захарова спросила европейских политиков, когда они планируют свершить правосудие над собой, и назвала их «неприкасаемыми».

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Липавский на своей странице в Twitter написал 4 октября, что обсудил создание специального трибунала «по делу об агрессии России против Украины» с французской коллегой Катрин Колонной. По его мнению Липавский только жестким отношением можно гарантировать Европе безопасность.

Ранее экс-депутат Европарламента Ян Келлер заявил, что Чехия падает в экономическую пропасть. По его словам, нынешнее положение дел показало иллюзорность процветания страны, которое обеспечивалось дешевой энергией и доступным сырьем из России. Профессор отметил, что оплата энергии сжирает большую часть семейных бюджетов и часть компаний находятся на грани банкротства.