Мир 07 февраля 2023, 19:17 Захарова вновь усомнилась в адекватности Борреля после его слов о запрете российских СМИ в Европе Представитель МИД Захарова: заявления Борреля заиграли с оттенками неадекватности РИА «Новости»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале в очередной раз указала, что сомневается в адекватности главы европейской дипломатии Жозепа Борреля. Она отреагировала на его заявление о том, что российские СМИ в Европе запрещают в рамках «защиты свободы слова».

«Раньше мы квалифицировали подобные действия как проявления либеральной диктатуры. Но в заявлениях Борреля они заиграли новыми красками с оттенками неадекватности», — написала она.

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Также российский дипломат напомнила Боррелю, что Германия уже пыталась искоренить иностранную литературу во времена Третьего рейха. Она подчеркнула, что за сожжением книг последовали и сожжения людей.

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«Чтобы оправдать запреты, гитлеровцы подожгли Рейхстаг, что позволило начать репрессии против политических оппонентов. Тогда и приступили к сжиганию книг неугодных авторов», — отметила Захарова.

Ранее Боррель заявил, что Евросоюз стоит на стороне российских независимых СМИ, которых признали иноагентами, поскольку именно они «говорят правду».

Несколько дней назад Мария Захарова уже писала, что у нее возникают сомнения в адекватности главы европейской дипломатии. Тогда поводом стало его заявление о том, что ЕС никогда не рассматривал отправку войск для участия в конфликте на Украине.