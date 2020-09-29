Россия расценивает визит канцлера Германии Ангелы Меркель к Алексею Навальному как попытку политизации вопроса. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Свое мнение она выразила в радиоэфире радио «Комсомольская правда».

«А что касается того, как мы это расцениваем, — как попытку политизации этого вопроса, другую оценку сложно, честно говоря, дать», — рассказала Захарова.

Она добавила, что все действия германской стороны не относятся к желанию понять, что же действительно случилось.

«Потому что все, что происходит, не имеет никакого отношения к желанию найти истину, понять, что произошло, разобраться, оказать содействие в поиске каких-то элементов, из которых можно собрать картину», — заключила представитель ведомства.

Навальному стало плохо в конце августа в самолете. Борт экстренно приземлился в Омске, где мужчине оказали медпомощь и обнаружили нарушения в обмене веществ.

Спустя пару дней Навального госпитализировали в немецкую клинику «Шарите». Позднее власти ФРГ заявили, что в его анализах обнаружили следы отравляющего вещества «Новичок».

Ранее стало известно, что Меркель навестила Навального в клинике «Шарите». По словам блогера, это была «просто частная встреча и разговор с семьей».