Мир 04 мая 2023, 13:40 Захарова увидела смехотворную угрозу в словах Зеленского о последнем в мире противостоянии Представитель МИД Захарова: лидер Украины Зеленский бредит о ядерной бомбе Flickr

Читать 360tv в

Президент Украины Владимир Зеленский «бредит о ядерной бомбе». Так официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала его заявление в Международном уголовном суде в Гааге. Зеленский сказал, что намерен сделать это противостояние последним в мире.

«Наркоман бредит о ядерной бомбе», — презрительно отреагировала Захарова в своем Telegram-канале.

Реклама

За час пост набрал больше 100 комментариев. Пользователи посмеялись над Зеленским, который «сам-то не понял, что сказал», назвали его «актером» и заметили, что такие, как он, «понимают только силу». Некоторые признали, что заявление украинского лидера действительно звучит двусмысленно.

Зеленский прилетел в Нидерланды вчера вечером — это первый его визит туда в статусе президента. Он запланировал встретиться с главами МИД и Минобороны страны и посетить Международный уголовный суд, а также выступить с речью.

Лидер правой нидерландской партии «Фермерско-гражданское движение» Каролин ван дер Плас отказалась присутствовать на встрече с Владимиром Зеленским, указав, что в день памяти жертв Второй мировой войны, 4 мая, в центре внимания должно быть это, а не украинский лидер. Она сочла его визит «очень неуместным».