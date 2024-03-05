Мир 05 марта 2024, 10:22 Захарова упрекнула западных послов в «перфомансах» и вмешательстве в дела страны Захарова: отказ послов Евросоюза от встречи с Лавровым вызвал вопросы в МИД Unsplash

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Отказ послов Евросоюза от назначенной встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым вызвал ряд вопросов касательно их работы. Об этом в эфире «Соловьев Live» заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, западные дипломаты занимаются в России «перфомансами» и вмешательством во внутренние дела государства. Захарова добавила, что послы не выполняют свои прямые обязанности и функцию связи между странами.

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«И вызывает вопрос, причем у всех один и тот же — а что делают эти люди и зачем, как они себя трактуют на территории нашей страны, если свою самую главную функцию они не выполняют?» — задалась вопросом представитель дипведомства.

Ранее глава МИД Сергей Лавров рассказал о решении европейских послов не приходить на встречу с ним перед выборами президента России. По словам министра, дипломаты отказались явиться на мероприятие за два дня до его проведения. Лавров предположил, что послы испугались страны, в которой они аккредитованы.