Мир 18 июля 2023, 18:58 Захарова упрекнула Великобританию в гибели детей от ракет Захарова заявила, что британские ракеты калечат и убивают детей РИА «Новости»

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Власти Великобритании продолжили поставки ракет Украине, от которых погибают и получают увечья дети. Об этом заявила представитель МИД России Мария Захарова, ее слова привела пресс-служба внешнеполитического ведомства.

Захарова отметила, что британская сторона демонстрирует мнимую заботу о детях, продолжая поставки смертоносных вооружений с беспримерным цинизмом.

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«Киевский режим использует их для обстрелов гражданской инфраструктуры и мирного населения Донбасса, Херсонской и Запорожской областей, Крыма и других регионов России. Эти ракеты калечат и убивают тех самых детей, в защиту которых Великобритания якобы выступает», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что Великобритания стала соучастником преступлений Украины.

«Им не уйти от ответственности. Санкционные судороги не смогут повлиять на курс России. Задачи и цели специальной операции будут достигнуты в полном объеме», — добавила представитель МИД.

В начале июля российские военные сумели вытащить с поля боя практически целую британскую дальнобойную ракету Storm Shadow. Боеприпас доставили специалистам ОПК в Москву для изучения.