Мир 26 декабря 2022, 18:33 Захарова уличила Запад в безграничном цинизме в адрес Косова Захарова заявила, что представители НАТО и ЕС не смогут повлиять на происходящее в Косове РИА «Новости»

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НАТО и ЕС не могут и не хотят влиять на обострение ситуации в Косове. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова опубликовали на сайте дипломатического ведомства.

Также она отметила, что подыгрывание официального Брюсселя интересам косоваров переходит все границы. Таким образом Захарова ответила на вопрос журналистов о ситуации вокруг Косова.

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«Разговаривать с сербами США и Евросоюз продолжают свысока, то и дело срываются на наглую раздачу указаний», — заявила она.

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Также официальный представитель МИД России напомнила недавнее выступление сотрудника дипкорпуса ЕС Жозепа Борреля. По словам Захаровой, тот в стиле нотаций приказал сербам «немедленно убрать» баррикады.

«Столь откровенное подыгрывание Брюсселя аппетитам косоваров переходит все мыслимые пределы цинизма», — сказала она.

По ее словам, игнорирование международного права по Косову может быть чревато началом масштабного конфликта на Балканах.