Мир 29 декабря 2022, 12:36 Захарова уличила украинских политиков в аморальном отношении к священникам УПЦ Захарова: священников УПЦ вылавливают для обмена на пленных солдат ВСУ РИА «Новости»

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У украинских политиков отсутствует мораль и подобающее отношение к служителям церкви. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства России Мария Захарова. Видео ее выступления опубликовали в YouTube ведомства.

«Власти Киева занимаются рейдерским захватом церквей и арестами священников УПЦ», — сказала она.

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По словам Захаровой, правительство Украины пошло на этот шаг с определенной целью. Власти этой страны используют священников как разменную монету. На служителей церкви хотят выменять попавших в плен солдат ВСУ.

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Ранее в неподобающем отношении к священникам власти Украины обвинил пресс-секретарь Дмитрий Песков. Он заявил, что правительство восточноевропейской страны объявило настоящую войну служителям канонической УПЦ.

Также пресс-атташе заявил, что церковь на Украине сейчас переживает чрезвычайно трудные времена. Он отметил, что Россия ограничена в возможностях по защите представителей УПЦ.