Мир 02 августа 2023, 12:19 Захарова уличила США в пренебрежении фактами после слов о возможной атаке на Польшу Захарова: США оценивают вероятность нападения на Польшу в угоду конъюнктуре РИА «Новости»

Читать 360tv в

Заявления США о том, что они намерены обвинить Россию в случае атаки ЧВК «Вагнер» на Польшу, прозвучали в угоду конъюнктуре. Так официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале отреагировала на высказывания постоянного представителя Соединенных Штатов при ООН Линды Томас-Гринфилд.

«Тут еще и „события“ не произошли, и, соответственно, их „природы“ нет, а „расценки“ уже имеются», — высказалась дипломат.

Реклама

Захарова указала, что на действия и заявления США влияют не происходящие в мире события, а «собственная шкала конъюнктуры».

В качестве сравнения представитель МИД напомнила, что администрация Джо Байдена не может толком объяснить свою позицию по перевороту в Нигере.

«Как доверительно сообщила [пресс-секретарь Белого дома] Карин Жан-Пьер всему миру, не время делать выводы», — заметила Захарова.

О приближении бойцов ЧВК «Вагнер» к Сувалкскому коридору, расположенному между Калининградской областью и Белоруссией, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. По его словам, бойцы начали гибридное нападение на страну.

Позже белорусский лидер Александр Лукашенко «успокоил» поляков, заявив, что перемещение солдат связано с обучением военных, дислоцированных в Бресте и Гродно. Президент республики подчеркнул, что все заявления польских и западных властей о «приближении» к польской границе отряда бойцов ничем не обоснованы.