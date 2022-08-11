Захарова уличила сейм Латвии в «животной ксенофобии» и неонацизме

Объявив Россию «страной — спонсором терроризма», сейм Латвии продемонстрировал иррациональную ксенофобию. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram.

«Учитывая, что никакой фактуры, кроме животной ксенофобии, под этим решением нет, так и именовать идеологов нужно не иначе как неонацисты», — отрезала дипломат.

Она напомнила, что уже комментировала СМИ инициативу признания России «спонсором терроризма». Тогда Захарова отметила, что эта враждебная акция «вполне укладывается в развязанную Ригой антироссийскую истерику» и указала на патологическую русофобию правящей верхушки Латвии. Такой подход, по словам представителя МИД России, уже привел к серьезным экономическим проблемам этой страны и «обрушила» уровень жизни.

Объявление государства страной-террористом подразумевает объявление ее жителей террористами и делает удобными агрессивные русофобские выпады.

Заявление сейма Латвии появилось на сайте парламента. Сразу после этого хакеры взломали егои гордо признались в этом в Telegram-канале, добавив, что «официально признают сейм Латвии кучей дерьма».