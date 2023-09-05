Мир 05 сентября 2023, 17:27 Захарова уличила руководство Австралии в лицемерии из-за поставок ВСУ беспилотников Захарова: ВСУ применили австралийские БПЛА для удара по российским объектам YouTube

Читать 360tv в

Австралийские дроны, которые страна поставляла украинской армии, наносили удары по российским объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, руководство Австралии лицемерило, когда заявляло о небоевых характеристиках БПЛА, которые поставило на Украину.

Реклама

«Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России», — сообщила Захарова.

Она добавила, что многие австралийцы не согласны с политикой руководства своей страны. По мнению представителя МИД, иностранные политики скрыли от народа многие нелицеприятные факты.

«Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что ее украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания [конфликта], нанесения ударов по мирному населению», — заключила дипломат.

Ранее ВСУ нанесли удар по Курской области с помощью беспилотников SYPAQ. Целями дронов были военный аэродром Халино и воинская часть РЭБ.