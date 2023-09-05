05 сентября 2023, 17:27
Захарова уличила руководство Австралии в лицемерии из-за поставок ВСУ беспилотников
Захарова: ВСУ применили австралийские БПЛА для удара по российским объектам
Австралийские дроны, которые страна поставляла украинской армии, наносили удары по российским объектам. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, руководство Австралии лицемерило, когда заявляло о небоевых характеристиках БПЛА, которые поставило на Украину.
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«Как оказалось, австралийские дроны на самом деле применяются для ударов по целям на территории России», — сообщила Захарова.
Она добавила, что многие австралийцы не согласны с политикой руководства своей страны. По мнению представителя МИД, иностранные политики скрыли от народа многие нелицеприятные факты.
«Полагаем, что официальной Канберре, изымающей средства из национального бюджета для финансирования националистического режима в Киеве, следует задуматься над тем, что ее украинские контрагенты готовы использовать любые средства для дальнейшего разжигания [конфликта], нанесения ударов по мирному населению», — заключила дипломат.
Ранее ВСУ нанесли удар по Курской области с помощью беспилотников SYPAQ. Целями дронов были военный аэродром Халино и воинская часть РЭБ.
Беспилотники
Австралия
Мария Захарова
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