Мир 12 марта 2023, 20:06 Захарова уличила Кулебу в грандиозном вранье после его заявления об отказе России от переговоров Захарова: Кулеба солгал, когда обвинил Россию в отказе от переговоров РИА «Новости»

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдал грандиозное вранье в своем заявлении о нежелании России вести переговоры. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она поделилась мнением о ситуации в Telegram-канале.

«В очередной раз несло Кулебу», — написала Захарова.

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Таким образом она прокомментировала недавние интервью украинского политика итальянским СМИ. Тот счел лицемерным позицию жителей европейской страны о необходимости мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.

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Также Захарова отметила двойственную позицию Кулебы о переговорах. Тот с одной стороны не противится диалогу между Россией и Украиной. Но в то же время заявляет, что именно представители РФ не особо стремятся к столу переговоров.

«Грандиозное вранье», — заключила она.

Захарова напомнила, что это на Украине, а не в РФ есть закон, запрещающий взаимодействие с противником. Согласно ему, коллеги Кулебы не могут идти на переговоры с Россией.

Ранее Захарова прокомментировала и стремление восточноевропейской страны переименовать РФ в Московию. Ее слова процитировало издание UTRO RU.