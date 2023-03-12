12 марта 2023, 20:06
Захарова уличила Кулебу в грандиозном вранье после его заявления об отказе России от переговоров
Захарова: Кулеба солгал, когда обвинил Россию в отказе от переговоров
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба выдал грандиозное вранье в своем заявлении о нежелании России вести переговоры. Такое заявление сделала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова. Она поделилась мнением о ситуации в Telegram-канале.
«В очередной раз несло Кулебу», — написала Захарова.
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Таким образом она прокомментировала недавние интервью украинского политика итальянским СМИ. Тот счел лицемерным позицию жителей европейской страны о необходимости мирного урегулирования конфликта между Россией и Украиной.
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Также Захарова отметила двойственную позицию Кулебы о переговорах. Тот с одной стороны не противится диалогу между Россией и Украиной. Но в то же время заявляет, что именно представители РФ не особо стремятся к столу переговоров.
«Грандиозное вранье», — заключила она.
Захарова напомнила, что это на Украине, а не в РФ есть закон, запрещающий взаимодействие с противником. Согласно ему, коллеги Кулебы не могут идти на переговоры с Россией.
Ранее Захарова прокомментировала и стремление восточноевропейской страны переименовать РФ в Московию. Ее слова процитировало издание UTRO RU.
Мария Захарова
Россия
Украина
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