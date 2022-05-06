Захарова уличила испанские СМИ в цензуре

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова самостоятельно подготовила материал для испанского издания ABC. Однако позже оно передумала его публиковать из-за цензуры. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

«Сейчас вам будет стыдно перед испанцами за ваше вранье о том, что ответы на присланные изданию „А-Бэ-Сэ“ вопросы к письменному интервью „не являются интервью“, „не предполагались для публикации целиком“, „без личной беседы не отвечают стандартам интервью“ и т. д.», — написала она.

Скандал разгорелся из-за материала, который Захарова подготовила еще в конце апреля. Заведующий международной редакцией Родригес Гарридо написал пресс-секретарю российского Посольства в Мадриде, что короткую версию интервью разместят в газете, а полную — на сайте. Представители РФ согласились.

Однако материал опубликовали только после внесения правок. Изменения связаны с цензурой.

«Чтобы как-то замять скандал с цензурой издание придумало историю про „угрозы и давление“. Учитывая, что никаких фактов не предъявлено, считаем это намеренной дезинформацией», — написала Захарова.

Она отметила, что после такой выходки издание по-хорошему должно «провести внутреннее расследование и установить истину».