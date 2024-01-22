Мир 22 января 2024, 18:35 Захарова уличила главу МИД Франции в равнодушии к своему народу Захарова назвала равнодушной реакцию МИД Франции на смерть наемников ВСУ РИА «Новости»

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Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне не стал бы придумывать что-то про «манипуляции России», будучи профессиональным министром и даже просто неравнодушным человеком. Об этом в Telegram-канале заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она прокомментировала слова Сежурне о гибели его соотечественников-наемников в Харькове.

Захарова напомнила, что в прессе появились данные о «несуществующих», по словам французского министра, погибших наемниках.

«МИД Франции снова заявит о том, что не хочет быть вовлеченным в судьбу французов, или как? Профессиональный министр, да и просто неравнодушный человек не стал бы придумывать ничего про „манипуляции России“ и отрицать реальность, а раздобыл все сведения о гражданах Франции», — рассудила дипломат.

Она задалась вопросом, дистанцировалось ли французское правительство от своего народа.

Волонтеры обнародовали имена 13 французских наемников, которые погибли в Харькове.

МИД России 19 января вызвал посла Франции Пьера Леви в связи с гибелью наемников. Дипломату заявили о причастности французского руководства к эскалации конфликта из-за поставок оружия ВСУ, сообщил RT.