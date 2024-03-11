11 марта 2024, 07:13
Захарова уличила Францию в желании «отыграться» в Закавказье
Захарова: Париж изображает миротворчество в Закавказье на фоне провала в Африке
После провала африканской политики Франции намерена создать для себя образ миротворца на территории Нагорного Карабаха, хотя главную роль там сыграла Россия. Об этом в эфире телеканала «Россия 1» сказала представитель МИД Мария Захарова.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в конце февраля посетил Францию с официальным визитом. Но совместном брифинге французский лидер Эммануэль Макрон заявил, что страна поддерживает стремление к устойчивому и справедливому миру в Южном Кавказе.
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«Мы понимаем, что это не имеет никакого отношения к миротворчеству. Эту роль в контексте урегулирования в Нагорном Карабахе взяла на себя как посредник и выполнила именно наша страна», — сказала дипломат.
Захарова отметила, что после завершения самой сложной фазы Франция «начала там красоваться».
Ранее Макрон призвал не вводить санкции против Азербайджана из-за ситуации в Нагорном Карабахе.
Мария Захарова
Россия
Франция
Нагорный Карабах
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